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“Министерство „юстиции“ коррумпировано. Предлагали Кристоферу Стилу 1 млн. долларов за ложь обо мне, заплатили российскому достатку, чтобы „добраться до Трампа“, сказали Facebook не вспоминать ноутбук Хантера Байдена перед выборами, поскольку якобы дело „было российской дезинформацией“ но они знают, что все это не так”, — написал бывший президент США в своей соцсети Truth Social.

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Верховный суд США во вторник одобрил публикацию налоговых деклараций Дональда Трампа комитета Конгресса, нанеся поражение бывшему президенту-республиканцу, который назвал запрос группы под руководством демократов политически мотивированным.