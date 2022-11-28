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Дональд Трамп обвинил Министерство юстиции США в коррупции

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Министерство юстиции США коррумпировано и избирательно проводит расследование, пишет УНН.

Цитата

“Министерство „юстиции“ коррумпировано. Предлагали Кристоферу Стилу 1 млн. долларов за ложь обо мне, заплатили российскому достатку, чтобы „добраться до Трампа“, сказали Facebook не вспоминать ноутбук Хантера Байдена перед выборами, поскольку якобы дело „было российской дезинформацией“ но они знают, что все это не так”, — написал бывший президент США в своей соцсети Truth Social.

Добавим

Верховный суд США во вторник одобрил публикацию налоговых деклараций Дональда Трампа комитета Конгресса, нанеся поражение бывшему президенту-республиканцу, который назвал запрос группы под руководством демократов политически мотивированным.

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