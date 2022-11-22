Верховний суд США схвалив передачу податкових декларацій Трампа Конгресу

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Судді відхилили екстрену заявку Трампа від 31 жовтня, щоб заблокувати рішення суду нижчої інстанції, яке залишило в силі запит Комітету з шляхів та коштів Палати представників про податкові звіти як виправдану частину законодавчої роботи комісії, доки його адвокати готували апеляцію.

Трамп був першим президентом за чотири десятиліття, який не оприлюднив своїх податкових декларацій, оскільки прагнув зберегти в секреті подробиці свого стану та діяльності своєї компанії з нерухомості Trump Organization.

Минулого тижня він оголосив про висунення своєї кандидатури на вибори президента в 2024 році.

Боротьба із запитом комітету є однією з багатьох юридичних проблем для Трампа.

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