Верховный суд США одобрил передачу налоговых деклараций Трампа Конгрессу

Детали

Судьи отклонили экстренную заявку Трампа от 31 октября, чтобы заблокировать решение суда низшей инстанции, которое оставило в силе запрос Комитета по путям и средствам Палаты представителей о налоговых отчетах как оправданную часть законодательной работы комиссии, пока его адвокаты готовили апелляцию.

Трамп был первым президентом за четыре десятилетия, который не обнародовал свои налоговые декларации, поскольку стремился сохранить в секрете подробности своего состояния и деятельности своей компании по недвижимости Trump Organization.

На прошлой неделе он объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента в 2024 году.

Борьба с запросом комитета является одной из многих юридических проблем для Трампа.

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