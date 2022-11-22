Верховный суд США одобрил передачу налоговых деклараций Трампа Конгрессу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Верховный суд США во вторник одобрил публикацию налоговых деклараций Дональда Трампа комитету Конгрессу, нанеся поражение бывшему президенту-республиканцу, который назвал запрос группы под руководством демократов политически мотивированным, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Судьи отклонили экстренную заявку Трампа от 31 октября, чтобы заблокировать решение суда низшей инстанции, которое оставило в силе запрос Комитета по путям и средствам Палаты представителей о налоговых отчетах как оправданную часть законодательной работы комиссии, пока его адвокаты готовили апелляцию.
Трамп был первым президентом за четыре десятилетия, который не обнародовал свои налоговые декларации, поскольку стремился сохранить в секрете подробности своего состояния и деятельности своей компании по недвижимости Trump Organization.
На прошлой неделе он объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента в 2024 году.
Борьба с запросом комитета является одной из многих юридических проблем для Трампа.
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