Конгресс УЕФА утвердил ряд реформ в области управления
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. На Конгрессе УЕФА в Хельсинки делегаты 55 европейских национальных ассоциаций одобрили программу реформ в сфере добросовестного управления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
"Эти изменения необходимы, чтобы реконструировать наш имидж, восстановить доверие и укрепить нашу легитимность. Этот шаг необходим для спокойного и стабильного будущего", - подчеркнул президент организации Александр Чеферин.
Основные предложения, которые поддержали национальные ассоциации включат в себя:
• Ограничить максимальный срок полномочий президента УЕФА и членов исполкома УЕФА тремя сроками по четыре года;
• Кандидаты на выборы / перевыборы в Исполнительный комитет УЕФА должны занимать активный пост в национальных ассоциациях (президент, вице-президент, генеральный секретарь или исполнительный директор);
• Выделить два полноценных места в исполкоме УЕФА представителям Ассоциации европейских клубов (АЕК)
• Усилить Комитет УЕФА по управлению и соблюдения требований двумя независимыми членами дополнительно до трех действующих;
• Включить в Устав УЕФА особую статью, которая гарантирует, что города и стадионы для проведения любых турниров УЕФА выбираются абсолютно объективно с помощью прозрачного процесса подачи и отбора заявок;
• Разрешить экспертам из национальных ассоциаций возглавлять комитеты УЕФА.
Отмечается, что благодаря данным реформам, УЕФА в ближайшие годы должна стать еще более успешной и прозрачной организацией.
Как сообщал УНН, УЕФА объявил предварительные составы групп Лиги наций .