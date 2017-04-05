Конгрес УЄФА затвердив низку реформ у сфері управління
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. На Конгресі УЄФА в Гельсінкі делегати 55 європейських національних асоціацій схвалили програму реформ в сфері сумлінного управління. Про це інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
"Ці зміни необхідні, щоб реконструювати наш імідж, відновити довіру і зміцнити нашу легітимність. Цей крок необхідний для спокійного і стабільного майбутнього", - підкреслив президент організації Александер Чеферін.
Основні пропозиції, які підтримали національні асоціації включать в себе:
• Обмежити максимальний термін повноважень президента УЄФА і членів виконкому УЄФА трьома термінами по чотири роки;
• Кандидати на вибори/перевибори до Виконавчого комітету УЄФА повинні займати активний пост в національних асоціаціях (президент, віце-президент, генеральний секретар або виконавчий директор);
• Виділити два повноцінних місця у виконкомі УЄФА представникам Асоціації європейських клубів (АЕК);
• Посилити Комітет УЄФА з управління та дотримання вимог двома незалежними членами додатково до трьох діючих;
• Включити до Статуту УЄФА особливу статтю, яка гарантує, що міста і стадіони для проведення будь-яких турнірів УЄФА вибираються абсолютно об'єктивно за допомогою прозорого процесу подачі та відбору заявок;
• Дозволити експертам з національних асоціацій очолювати комітети УЄФА.
Зазначається, що завдяки даним реформам, УЄФА в найближчі роки має стати ще більш успішною і прозорою організацією.
Як повідомляв УНН, УЄФА оголосив попередні склади груп Ліги націй.