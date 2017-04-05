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Конгрес УЄФА затвердив низку реформ у сфері управління

Конгрес УЄФА затвердив низку реформ у сфері управління

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. На Конгресі УЄФА в Гельсінкі делегати 55 європейських національних асоціацій схвалили програму реформ в сфері сумлінного управління. Про це інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

"Ці зміни необхідні, щоб реконструювати наш імідж, відновити довіру і зміцнити нашу легітимність. Цей крок необхідний для спокійного і стабільного майбутнього", - підкреслив президент організації Александер Чеферін.

Основні пропозиції, які підтримали національні асоціації включать в себе:

• Обмежити максимальний термін повноважень президента УЄФА і членів виконкому УЄФА трьома термінами по чотири роки;

• Кандидати на вибори/перевибори до Виконавчого комітету УЄФА повинні займати активний пост в національних асоціаціях (президент, віце-президент, генеральний секретар або виконавчий директор);

• Виділити два повноцінних місця у виконкомі УЄФА представникам Асоціації європейських клубів (АЕК);

• Посилити Комітет УЄФА з управління та дотримання вимог двома незалежними членами додатково до трьох діючих;

• Включити до Статуту УЄФА особливу статтю, яка гарантує, що міста і стадіони для проведення будь-яких турнірів УЄФА вибираються абсолютно об'єктивно за допомогою прозорого процесу подачі та відбору заявок;

• Дозволити експертам з національних асоціацій очолювати комітети УЄФА.

Зазначається, що завдяки даним реформам, УЄФА в найближчі роки має стати ще більш успішною і прозорою організацією.

Як повідомляв УНН, УЄФА оголосив попередні склади груп Ліги націй.

Українські Національні Новини

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