Конфликт со стрельбой произошел в Николаеве из-за парковки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Конфликт двух мужчин произошел в Николаеве, в ходе которого один из мужчин оторвал с машины другого государственный номерной знак и пытался скрыть его в своем авто. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Николаевской области, передает УНН.
"Сегодня около 9 часов патрульные получили вызов на проспекте Центральном возле гостиницы "Николаев" происходит конфликт двух мужчин, которые держат в руках пистолеты и якобы слышны выстрелы", - говорится в сообщении.
Прибыв на место происшествия, полицейские увидели двух мужчин, которые объяснили, что у них возник конфликт по поводу парковки одного из них. В ходе него один из мужчин оторвал с машины другого государственный номерной знак и пытался скрыть его в своем авто.
"У обоих граждан при себе были предметы, похожие на пистолеты и разрешительные документы на них", - уточнили в патрульной полиции.
Патрульные вызвали следственно-оперативную группу Центрального отдела полиции.
Как сообщают местные СМИ, во время конфликта у отеля находились около 60 детей - они ожидали автобус. Из-за стрельбы у детей началась паника.
Напомним, злоумышленники пытались блокировали пограничный наряд на Буковине. Пограничники применили оружие.