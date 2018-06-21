Конфлікт зі стріляниною стався у Миколаєві через паркування
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Конфлікт двох чоловіків стався у Миколаєві, в ході якого один з чоловіків відірвав з автівки іншого державний номерний знак і намагався сховати його в своєму авто. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Миколаївської області, передає УНН.
"Сьогодні близько 9-ї години патрульні отримали виклик, що на проспекті Центральному біля готелю "Миколаїв" відбувається конфлікт двох чоловіків, які тримають в руках пістолети та нібито чутно постріли", - йдеться в повідомленні.
Прибувши на місце події, поліцейські побачили двох чоловіків, які пояснили, що в них виник конфлікт з приводу паркування одного з них. В ході нього один з чоловіків відірвав з автівки іншого державний номерний знак та намагався сховати його в своєму авто.
"В обох громадян при собі були предмети, схожі на пістолети та дозвільні документи на них", – уточнили в патрульній поліції.
Патрульні викликали слідчо-оперативну групу Центрального відділу поліції.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, на час конфлікту біля готелю перебували близько 60 дітей - вони очікували автобус. Через стрілянину у дітей почалася паніка.
Нагадаємо, зловмисники спробували блокували прикордонний наряд на Буковині. Прикордонники застосували зброю.