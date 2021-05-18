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Конфликт в секторе Газа: сенаторы Конгресса США подадут запрос на пересмотр решения о продаже Израилю ракет

Киев • УНН

 • 23007 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Американские сенаторы от Демократической партии намерены попросить администрацию президента Джо Байдена отложить исполнение решения о продаже Израилю высокоточного оружия. Об этом сообщает из Вашингтона израильская газета Haaretz со ссылкой на источники, пишет УНН.

Конфликт в секторе Газа: сенаторы Конгресса США подадут запрос на пересмотр решения о продаже Израилю ракет

Детали

Издание отмечает, что с инициативой о приостановке и пересмотре решения о продаже оружия намерены выступить сенаторы-демократы из Комитета по иностранным делам. Они ранее провели экстренное совещание по этому вопросу. Опасения демократов сводятся к тому, что реализация сделки в нынешнем виде на фоне эскалации в зоне арабо-израильского конфликта может оказать негативное воздействие на администрацию президента США.

Ранее

17 мая газета The Washington Post сообщила, что администрация Байдена одобрила продажу Израилю высокоточного оружия на сумму 735 млн долларов. По данным ее источников, Конгресс получил соответствующее уведомление 5 мая — за несколько дней до начала обмена ракетными ударами между израильской армией и палестинскими радикалами. Как уточняет газета, у законодателей есть 20 дней для подачи резолюции, не имеющей обязательной силы, с возражениями против осуществления сделки.

Контекст

Взаимные удары со стороны палестинских радикальных группировок в Газе и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни получили ранения.

Артиллерия Армии обороны Израиля ведёт огонь по сектору Газа:

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