Конфлікт у секторі Гази: сенатори Конгресу США подадуть запит на перегляд рішення про продаж Ізраїлю ракет

Деталі

Видання зазначає, що з ініціативою про припинення та перегляд рішення про продаж зброї мають намір виступити сенатори-демократи з Комітету у закордонних справах. Вони раніше провели екстрену нараду з цього питання. Побоювання демократів зводяться до того, що реалізація угоди в нинішньому вигляді на фоні ескалації в зоні арабо-ізраїльського конфлікту може мати негативний вплив на адміністрацію президента США.

Раніше

17 травня газета The Washington Post повідомила, що адміністрація Байдена схвалила продаж Ізраїлю високоточної зброї на суму 735 млн доларів. За даними її джерел, Конгрес отримав відповідне повідомлення 5 травня — за декілька днів до початку обміну ракетними ударами між ізраїльською армією і палестинськими радикалами. Як уточнює газета, у законодавців є 20 днів для подачі резолюції, яка не має обов’язкової сили, з запереченнями проти здійснення угоди.

Контекст

Взаємні удари з боку палестинських радикальних угруповань в Газі і ізраїльської армії тривають з 10 травня. Вони послідували за заворушеннями у мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі, що почалися через рішення ізраїльського суду про вилучення будинків у кварталі Шейх-Джаррах в арабських сімей, що проживають там. За останніми даними, з ізраїльської сторони загинули не менше 10 осіб, сотні отримали поранення.

Артилерія Армії оборони Ізраїлю веде вогонь по сектору Газа: