Конференция в Мюнхене показала глубину раскола между США и их союзниками - NYT

Как констатируется в публикации, “лидеры ЕС давно опасались, что заявления (президента США Дональда) Трампа и его сообщение в Twitter могут разрушить Североатлантический альянс”.

“Они надеялись, что, несмотря на напряжение, наши связи выдержат. Однако, по словам дипломатов и аналитиков, в течение последних нескольких дней в престижной конференции по безопасности в Мюнхене раскол между ЕС и администрацией Трампа стал открытым, наполненным раздражением, приобрел реальные очертания”, — отмечается в материале.

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“Никто не верит, что Трампа волнуют точки зрения и интересы союзников”, — приводит газета слова источника из числа официальных лиц ФРГ. Как говорится в статье, опрошенные журналистами дипломаты и сотрудники разведки считают, что имеющимися разногласиями во мнениях между США и их союзниками “могут воспользоваться Россия и Китай”.

Как констатируется в публикации, в ЕС, в частности, “рассерженные восстановлением американских санкций” против Ирана, поскольку эти рестрикции наносят “гораздо больше вреда компаниям Евросоюза, чем американским”.

Как сообщал УНН, во время проведения Мюнхенской безопасности конференции, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Москва не проявляет заинтересованности во встрече с ним помощника президента России Владислава Суркова и не желает предпринимать действия для урегулирования конфликта в Донбассе во время президентской кампании в Украине.