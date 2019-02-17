Конференція в Мюнхені показала глибину розколу між США і їх союзниками - NYT

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Мюнхенська конференція з безпеки продемонструвала наявність глибоких розбіжностей у поглядах між Вашингтоном і його союзниками з багатьох питань міжнародної політики, на Заході побоюються, що цим можуть скористатися Росія і Китай. Про це йдеться в статті, опублікованій в неділю в The New York Times, передає УНН.

Як констатується в публікації, "лідери ЄС давно побоювалися, що заяви (президента США Дональда) Трампа і його повідомлення в Twitter можуть зруйнувати Північноатлантичний альянс".

"Вони сподівалися, що, незважаючи на напругу, наші зв'язки витримають. Однак, за словами дипломатів і аналітиків, протягом останніх декількох днів на престижній конференції з безпеки в Мюнхені розкол між ЄС і адміністрацією Трампа став відкритим, наповненим роздратуванням, набув реальних обрисів", - наголошується в матеріалі.

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"Більше ніхто не вірить, що Трампа хвилюють точки зору і інтереси союзників", - наводить газета слова джерела з числа офіційних осіб ФРН. Як говориться в статті, опитані журналістами дипломати і співробітники розвідки вважають, що наявними розбіжностями в думках між США і їх союзниками "можуть скористатися Росія і Китай".

Як констатується в публікації, в ЄС, зокрема, "розсерджені відновленням американських санкцій" проти Ірану, оскільки ці рестрикції наносять "набагато більше шкоди компаніям Євросоюзу, ніж американським".

Як повідомляв УНН, під час проведення Мюнхенської безпекової конференції, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Москва не виявляє зацікавленості в зустрічі з ним помічника президента Росії Владислава Суркова і не бажає вживати дій для врегулювання конфлікту на Донбасі під час президентської кампанії в Україні.

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