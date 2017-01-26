Конактная группа обсудила бесперебойную работу Донецкой фильтровальной станции

КИЕВ. 26 января. УНН. Конактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила бесперебойную работу Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facebook, передает УНН.