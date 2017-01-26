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Конактная группа обсудила бесперебойную работу Донецкой фильтровальной станции

Конактная группа обсудила бесперебойную работу Донецкой фильтровальной станции

Киев • УНН

 • 9885 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Конактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила бесперебойную работу Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Основное внимание было уделено бесперебойной работе Донецкой фильтровальной станции. Через обстрелы ряд населенных пунктов могут остаться без воды, что может привести к гуманитарной катастрофе", - сообщила она.

Напомним, конактна группа по Донбассу провела видеоконференцию .

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