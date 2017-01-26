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Конактна група обговорила безперебійну роботу Донецької фільтрувальної станції

Конактна група обговорила безперебійну роботу Донецької фільтрувальної станції

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Конактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі обговорила безперебійну роботу Донецької фільтрувальної станції. Про це повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Основна увага була приділена безперебійній роботі Донецької фільтрувальної станції. Через обстріли низка населених пунктів можуть залишитися без води, що може призвести до гуманітарної катастрофи", - повідомила вона.

Нагадаємо, конактна група щодо Донбасу провела відеоконференцію.

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