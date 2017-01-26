Конактна група обговорила безперебійну роботу Донецької фільтрувальної станції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Конактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі обговорила безперебійну роботу Донецької фільтрувальної станції. Про це повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Основна увага була приділена безперебійній роботі Донецької фільтрувальної станції. Через обстріли низка населених пунктів можуть залишитися без води, що може призвести до гуманітарної катастрофи", - повідомила вона.
Нагадаємо, конактна група щодо Донбасу провела відеоконференцію.