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Компания Samsung объяснила, почему аккумуляторы Galaxy Note 7 вспыхивали

Компания Samsung объяснила, почему аккумуляторы Galaxy Note 7 вспыхивали

Киев • УНН

 • 20869 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Компания Samsung заявила, что причиной возгорания аккумуляторов для смартфонов Galaxy Note 7 стали неполадки, связанные с их проектированием и производством, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Samsung взял на себя ответственность за неполадки, отметив, что причиной стали "недостатки проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства".

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По данным агентства, 700 исследователей и инженеров протестовали более 200 тыс устройств и более 30 тыс аккумуляторов.

В начале октября Samsung Electronics объявила о временном прекращении производства смартфонов Galaxy Note 7 после случаев возгорания аккумуляторов. До этого компания также заявила о временном прекращении продаж и замены смартфонов.

Решение было принято после консультаций с соответствующими органами власти, в том числе Корейским агентством технологических стандартов. Компания проводит расследование сообщений об инцидентах со смартфоном Galaxy Note 7.

Ранее Samsung предложила владельцам данной модели обменять телефон или вернуть. Всего в США было возвращено 93% проданных телефонов, но около 133 тысяч устройств еще находятся у владельцев.

Продажи модели Galaxy Note 7 начались в августе. В начале сентября было объявлено об отзыве с мирового рынка 2,5 миллиона таких смартфонов после сообщений об их вспышки во время подзарядки.

Как сообщал УНН, компания Samsung временно приостановила производство смартфонов Galaxy Note 7 на экспорт.

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