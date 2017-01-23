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Актуальне
Компанія Samsung пояснила, чому акумулятори Galaxy Note 7 спалахували

Компанія Samsung пояснила, чому акумулятори Galaxy Note 7 спалахували

Київ • УНН

 • 20869 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Компанія Samsung заявила, що причиною загоряння акумуляторів для смартфонів Galaxy Note 7 стали неполадки, пов’язані з їх проектуванням і виробництвом, передає УНН з посиланням на Associated Press.

Samsung взяв на себе відповідальність за неполадки, зазначивши, що причиною стали “недоліки проектування акумуляторів і технологічного процесу складання пристрою”.

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За даними агентства, 700 дослідників і інженерів протестували понад 200 тисяч пристроїв і більш 30 тисяч акумуляторів.

На початку жовтня Samsung Electronics оголосила про тимчасове припинення виробництва смартфонів Galaxy Note 7 після випадків загоряння акумуляторів. До цього компанія також заявила про тимчасове припинення продажів і заміни смартфонів.

Рішення було прийнято після консультацій з відповідними органами влади, в тому числі Корейським агентством технологічних стандартів. Компанія проводить розслідування повідомлень про інциденти зі смартфоном Galaxy Note 7.

Раніше Samsung запропонувала власникам даної моделі обміняти телефон або повернути. Всього в США було повернуто 93% проданих телефонів, але близько 133 тисяч пристроїв ще знаходяться у власників.

Продажі моделі Galaxy Note 7 почалися в серпні. На початку вересня було оголошено про відкликання зі світового ринку 2,5 мільйона таких смартфонів після повідомлень про їх спалахи під час підзарядки.

Як повідомляв УНН, компанія Samsung тимчасово призупинила виробництво смартфонів Galaxy Note 7 на експорт.

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