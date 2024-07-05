Министерство окружающей среды земли Бранденбург одобрило план американской компании Tesla по расширению ее единственного в Европе завода, расположенного вблизи Берлина. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Американскому производителю электромобилей Tesla разрешено расширить свой единственный завод в Европе с целью наращивания производства. В результате американская компания сможет досрочно начать первые строительные работы в Грюнхайде под Берлином.

При этом разрешение властей Бранденбурга распространяется только на расширение производства на существующей территории завода без вырубки леса. Оно не касается запланированного расширения территории для строительства грузового терминала, что вызвало протесты.

Дополнение

Tesla планирует удвоить ежегодное производство электромобилей в Грюнхайде с полумиллиона до миллиона единиц. До сих пор удавалось достичь лишь показателя 300 тысяч электромобилей в год. Компания американского миллиардера Илона Маска производит электромобили в Грюнхайде с марта 2022 года. На этом предприятии работает около 12 тысяч человек.

Запланированное сокращение рабочих мест на Tesla во всем мире на фоне проседания рынка электромобилей коснулось сотни рабочих мест в Грюнхайде. В апреле Tesla сообщила о закрытии этого завода 400 мест. Однако компания планирует в будущем наращивать производство.

Экологи и местные жители очень обеспокоены планами Tesla, поскольку завод в Грюнхайде частично находится в заповедной зоне. Компания намерена построить еще одно большое заводское помещение и оптимизировать существующие мощности.

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