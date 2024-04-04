Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Все украинские компании-специмпортеры оружия и боеприпасов получают 3% от стоимости контрактов за свои услуги. В лучшем случае это позволяет предприятиям проходить это сложное время без убытков, то есть выходить в ноль, пояснил в комментарии УНН военный эксперт Сергей Згурец.

Начало полномасштабной войны полностью изменило украинскую оборонку. Вооруженные силы Украины нуждались в большом количестве вооружения и как можно скорее. Поэтому, с первых дней широкомасштабного вторжения украинские компании-спецэкспортеры переключились на импорт всего вооружения в Украину. Специмпортеры при закупке оружия и боеприпасов для Министерства обороны Украины берут на себя гарантии выполнения этих контрактов. За свои услуги при импорте оружия они получают 3% комиссионного вознаграждения.

Эти 3% идут на обеспечение деятельности самих импортеров, потому что у нас спецэкспортеры стали специмпортерами... Они позволяют этим предприятиям существовать, и обеспечивать выплату зарплат - сказал эксперт.

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

По его словам, когда эти компании работали на экспорт вооружения, то процент, который они получали от контрактов, разнился и иногда доходил до 20%. Когда компании начали работать на импорт, их заработок ограничили в 3%.

И это фактически в лучшем случае позволяет этим предприятиям-специмпортерам работать по нулям - отметил Сергей Згурец.

Добавим

Украине трудно закупать крайне необходимые для армии снаряды, ведь рынок вооружения очень специфический и работает как большая монополия, где основные игроки знают друг друга. Поэтому часто Минобороны приходится привлекать посредников в процесс закупки боеприпасов на мировом рынке, в частности из Балканских стран. Эксперты отмечают, что иногда это приводит к росту цены на поставки, однако из-за большой конкуренции на рынке вооружения контрагентов надо принимать как "необходимый элемент игры".

В Минобороны сообщали, что в 2022-2023 годах заключили государственные контракты на закупку оружия и боеприпасов с более 130 фирмами-контрагентами, среди них 30 иностранных компаний.

В компании "Украинская бронетехника" рассказывали о том, какие задачи на себя берет спецэкспортер при закупке вооружения. В частности, спецэкспортеры осуществляют поиск надежных каналов поставки по самым низким ценам и должны проводить инспекции производств и складских запасов.