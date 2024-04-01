Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Украинская компания для осуществления экспорта или импорта вооружения должна получить полномочия на осуществление международных передач товаров, разрешение от Государственной службы экспортного контроля и пройти ряд проверок, в частности в СБУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в ответ на запрос УНН.

В МОУ объяснили, что для получения полномочий на экспорт или импорт вооружения компания должна быть зарегистрирована в Госэкспортконтроле как субъект осуществления международных передач товаров. После этого предприятие должно направить в Госспецэкспортконтроль заявление о получении полномочий на право осуществления экспорта, импорта товаров военного назначения и документы.

"Заявления и документы, представленные для получения полномочий, рассматриваются Госэкспортконтролем и направляются на рассмотрение в Минэкономики, Минобороны, МИД, СБУ, разведывательных органов Украины и в случае необходимости других центральных органов исполнительной власти", - говорится в ответе МОУ.

Отмечается, что при рассмотрении заявления от компании учитывается ряд факторов:

- ее деятельность на международном рынке за предыдущие три года;

- отсутствие данных о нарушении ею или ее должностными лицами законодательства, в том числе законодательства по вопросам экспортного контроля, а также в сфере защиты государственной тайны при осуществлении внешнеэкономической деятельности;

- участие в выполнении государственного оборонного заказа (при наличии);

- целесообразность предоставления полномочий по определенной номенклатуре товаров, исходя из интересов государства;

- наличие на предприятии (в учреждении, организации) системы внутрифирменного экспортного контроля и должностных лиц, обеспечивающих функционирование этой системы;

- кредиторская и дебиторская задолженность;

- наличие производственных мощностей и научно-технического потенциала.

Госспецэкспортконтроль должен рассмотреть заявление и приложенные к нему документы не дольше, чем за 40 дней.

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Заявление не будут рассматривать в случае:

- когда она содержит недостоверные данные,

- Госэкспортконтроль имеет информацию о фактах нарушения компанией законодательства в сфере государственного экспортного контроля;

- когда срок действия удостоверения о регистрации компании как субъекта осуществления международных передач товаров заканчивается менее чем через 30 дней со дня поступления заявления и не поданы документы, необходимые для получения нового удостоверения.

Если же Госспецэкспортконтроль принимает заявление, то, с учетом информации от Минэкономики, Минобороны, МИД, других центральных органов исполнительной власти, привлеченных к его рассмотрению, а также СБУ и разведывательных органов Украины, готовит проект постановления Кабинета Министров Украины о предоставлении компании полномочий на экспорт/импорт вооружения или заключение о нецелесообразности предоставления ей таких полномочий.

Добавим

Украине трудно закупать крайне необходимые для армии снаряды, ведь рынок вооружения очень специфический и работает как большая монополия, где основные игроки знают друг друга. Поэтому часто Минобороны приходится привлекать посредников в процесс закупки боеприпасов на мировом рынке, в частности из Балканских стран. Эксперты отмечают, что иногда это приводит к росту цены на поставки, однако из-за большой конкуренции на рынке вооружения контрагентов надо принимать как "необходимый элемент игры".

В Минобороны сообщали, что в 2022-2023 годах заключили государственные контракты на закупку оружия и боеприпасов с более 130 фирмами-контрагентами, среди них 30 иностранных компаний.

В компании "Украинская бронетехника" рассказывали о том, какие задачи на себя берет спецэкспортер при закупке вооружения. В частности, спецэкспортеры осуществляют поиск надежных каналов поставки по самым низким ценам и должны проводить инспекции производств и складских запасов.