Комитет защиты прав журналистов призвал Украину разрешить вещание "Дождя"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Украинская власть должна немедленно отменить распоряжение о запрете вещания на территории Украины российского телеканала "Дождь". Об этом заявил 13 января базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты прав журналистов, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Координатор программ Комитета защиты прав журналистов по странам Европы и Центральной Азии Нина Огнянова заявила, что "Украина должна немедленно отменить распоряжение о запрете вещания российского телеканала "Дождь", поскольку "эта неуклюжая цензура" лишает русскоязычную телеаудиторию Украины возможности знакомиться с передачами СМИ, что представляет отличающуюся от российской государственной точку зрения.
В своем сообщении Комитет защиты журналистов указал со ссылкой на члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания среди причин запрета на вещание российского телеканала то, что "Дождь" показывал в своем эфире оккупированный Крым частью территории России.
Вместе с тем комитет процитировал и мнение директора телеканала Натальи Синдеевой, которая указала, что российские законы обязывают медиа использовать карту, на которой Крым является российской территорией
Ранее 13 января американская неправительственная организация Freedom House назвала актом цензуры запрет вещания в Украине российского телеканала "Дождь".