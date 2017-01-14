Комітет захисту прав журналістів закликав Україну дозволити мовлення "Дождя"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Українська влада має негайно скасувати розпорядження про заборону мовлення на території України російського телеканалу “Дождь”. Про це заявив 13 січня базований у Нью-Йорку Комітет захисту прав журналістів, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
Координатор програм Комітету захисту прав журналістів по країнах Європи і Центральної Азії Ніна Огнянова заявила, що “Україна повинна негайно скасувати розпорядження про заборону мовлення російського телеканалу “Дождь”, оскільки “ця незграбна цензура” позбавляє російськомовну телеаудиторію України можливості знайомитися з передачами ЗМІ, що представляє відмінну від російської державної точку зору.
У своєму повідомленні Комітет захисту журналістів вказав із посиланням на члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення серед причин заборони на мовлення російського телеканалу те, що “Дождь” показував у своєму ефірі окупований Крим частиною території Росії.
Водночас комітет процитував і думку директора телеканалу Наталії Сіндєєвої, яка вказала, що російські закони зобов’язують медіа використовувати мапу, на якій Крим є російською територією.
Раніше 13 січня американська неурядова організація Freedom House назвала актом цензури заборону мовлення в Україні російського телеканалу “Дождь”.