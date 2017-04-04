Комитет по нацбезопасности: подозреваемый в теракте в Санкт-Петербурге является уроженцем Кыргызстана
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ) подтвердили, что подозреваемый в теракте в метро Санкт-Петербурга является уроженцем республики. Об этом сообщил официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Установлено, что подозреваемый в совершении теракта является уроженцем нашей республики", - заявил он.
По словам Р.Сулайманова, также известно, что некоторое время назад он получил российское гражданство.
Однако посольство Кыргызстана в РФ пока не подтверждает эту информацию.
"Посольство Кыргызстана не подтверждает информацию о том, что причастный к теракту в Санкт-Петербурге является уроженцем Кыргызстана. Данные проверяются", - сообщили в диппредставительстве.
Как сообщал УНН, в метро на станции "Технологический институт" в Санкт-Петербурге в России камеры зафиксировали уроженца Кыргызстана, который попал в круг подозреваемых в теракте.
Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.
В результате взрыва, по уточненным данным, погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.