Комитет по нацбезопасности: подозреваемый в теракте в Санкт-Петербурге является уроженцем Кыргызстана

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47958 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104265 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160328 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118260 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117570 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113129 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104668 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107177 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154614 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Комитет по нацбезопасности: подозреваемый в теракте в Санкт-Петербурге является уроженцем Кыргызстана

Комитет по нацбезопасности: подозреваемый в теракте в Санкт-Петербурге является уроженцем Кыргызстана

Киев  •  УНН

 • 15748 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ) подтвердили, что подозреваемый в теракте в метро Санкт-Петербурга является уроженцем республики. Об этом сообщил официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Установлено, что подозреваемый в совершении теракта является уроженцем нашей республики", - заявил он.

По словам Р.Сулайманова, также известно, что некоторое время назад он получил российское гражданство.

Однако посольство Кыргызстана в РФ пока не подтверждает эту информацию.

"Посольство Кыргызстана не подтверждает информацию о том, что причастный к теракту в Санкт-Петербурге является уроженцем Кыргызстана. Данные проверяются", - сообщили в диппредставительстве.

Как сообщал УНН, в метро на станции "Технологический институт" в Санкт-Петербурге в России камеры зафиксировали уроженца Кыргызстана, который попал в круг подозреваемых в теракте.

Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.

В результате взрыва, по уточненным данным, погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.

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