Комітет з нацбезпеки: підозрюваний у теракті в Санкт-Петербурзі є уродженцем Киргизстану
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Державному комітеті національної безпеки Киргизстану (ДКНБ) підтвердили, що підозрюваний у теракті в метро Санкт-Петербурга є уродженцем республіки. Про це повідомив офіційний представник ДКНБ Рахат Сулайманов, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Встановлено, що підозрюваний у скоєнні теракту є уродженцем нашої республіки”, — заявив він.
За словами Р.Сулайманова, також відомо, що деякий час тому він отримав російське громадянство.
Однак посольство Киргизстану в РФ поки не підтверджує цю інформацію.
“Посольство Киргизстану не підтверджує інформацію про те, що причетний до теракту в Санкт-Петербурзі є уродженцем Киргизстану. Дані перевіряються”, — повідомили у диппредставництві.
Як повідомляв УНН, у метро на станції “Технологічний інститут” в Санкт-Петербурзі в Росії камери зафіксували уродженця Киргизстану, який потрапив у коло підозрюваних в теракті.
Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро “Технологічний інститут” і “Сінна площа” в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.
У результаті вибуху, за уточненими даними, загинули 11 людей, 45 постраждалих перебувають у лікарнях.