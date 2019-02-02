Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции отчитался о своей работе

"В течение девятой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва деятельность Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции была сосредоточена на принятии законопроектов о внесении изменений в законы антикоррупционной сферы и на работе по внедрению уже действующих законов в этой сфере", - говорится в отчете.

В период сентябрь 2018 - январь 2019 проведено 9 заседаний Комитета. На этих заседаниях рассмотрено и обсуждено 897 вопросов, из которых 806 связано с осуществлением законопроектной функции, 77 вопросов касались организации работы Комитета, 13 контроля за исполнением законов Украины, постановлений Верховной Рады Украины и собственных решений.



В отчетном периоде Комитетом получено 663 поручения Председателя Верховной Рады Украины по осуществлению в соответствии с требованиями статьи 55 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и статьи 93 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" антикоррупционной экспертизы законопроектов и подготовки экспертного заключения об их соответствии требованиям антикоррупционного законодательства .



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За этот же период Комитетом утверждено 806 экспертных заключений по проектам нормативно-правовых актов, из них 28 законопроектов признаны содержащими коррупциогенные факторы и не соответствуют требованиям антикоррупционного законодательства.

Выводы по 3 законопроектам, предмет правового регулирования которых отнесено к полномочиям Комитета, направлены в Комитет, который является главным по подготовке и предварительному рассмотрению законопроектов.



В период сентябрь 2018 - январь 2019 в Комитет поступило и обработано 3883 письма, обращения, заявления, жалобы и другие материалы, из них 28 обращений народных депутатов Украины, 2 информационные запросы и 344 письма, обращения, заявления, жалобы и другие материалы Временной следственной комиссии.



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