Комітет ВР з питань запобігання і протидії корупції відзвітував про свою роботу

"Упродовж дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання діяльність Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції була зосереджена на ухваленні законопроектів про внесення змін у закони антикорупційної сфери та на роботі з впровадження вже чинних законів у цій сфері", - сказано у звіті.

У період вересня 2018 року — січня 2019 року проведено 9 засідань Комітету. На цих засіданнях розглянуто і обговорено 897 питань, з яких 806 пов’язано із здійсненням законопроектної функції, 77 питань стосувалися організації роботи Комітету, 13 питань контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України та власних рішень.



У звітному періоді Комітетом отримано 663 доручення Голови Верховної Ради України щодо здійснення відповідно до вимог статті 55 Закону України "Про запобігання корупції" та статті 93 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" антикорупційної експертизи законопроектів та підготовки експертного висновку щодо їх відповідності вимогам антикорупційного законодавства.



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За цей самий період Комітетом затверджено 806 експертних висновків щодо проектів нормативно-правових актів, із них 28 законопроектів визнані такими, що містять корупціогенні фактори та не відповідають вимогам антикорупційного законодавства.

Висновки до 3 законопроектів, предмет правового регулювання яких віднесено до повноважень Комітету, направлено в Комітет, який є головним з підготовки і попереднього розгляду законопроектів.



У період вересня 2018 року — січня 2019 року до Комітету надійшло і опрацьовано 3883 листи, звернення, заяви, скарги та інші матеріали, із них 28 звернень народних депутатів України, 2 інформаційні запити та 344 листи, звернення, заяви, скарги та інші матеріали Тимчасової слідчої комісії.



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