Комитет ВР по нацбезопасности призвал ГПУ дать оценку информации СБУ относительно Н.Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны просит Генеральную прокуратуру дать правовую оценку информации, озвученной Службой безопасности Украины в отношении народного депутата Надежды Савченко. Соответствующее решение принято на заседании комитета, передает корреспондент УНН.
"Информацию СБУ принять к сведению и обратиться в ГПУ дать правовую оценку информации, которую мы получили в ходе обсуждения", - сказал председатель комитета ВР Сергей Пашинский.
Комитет ВР, в частности, просит ГПУ дать правовую оценку информации, озвученной СБУ, а также в заявлении депутата Ивана Винника, который заявил о том, что Н.Савченко своими заявлениями осуществила уголовное преступление.
Во время заседания председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны отметил также, что на базе комитета будет создана межведомственная рабочая группа, которая разработает новое законодательство о государственной тайне.
Ранее в СБУ заявили, что пубилкация Н.Савченко списка заложников является нарушением законодательства.
При этом Н.Савченко заявила, что закон не нарушала и не признает обвинений в госизмене.
Ранее Н.Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинцев, содержащихся на оккупированных территориях Донбасса и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, а также списки лиц, которых хотят получить "ДНР/ЛНР".
Впоследствии нардеп откорректировала списки.