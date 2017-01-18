Комітет ВР з нацбезпеки закликав ГПУ надати оцінку даних СБУ щодо Н.Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони просить Генеральну прокуратуру надати правову оцінку інформації, озвученої Службою безпеки України щодо народного депутата Надії Савченко. Відповідне рішення ухвалено на засіданні комітету, передає кореспондент УНН.
"Інформацію СБУ прийняти до відома і звернутися до ГПУ надати правову оцінку інформації, яку ми отримали в ході обговорення", - сказав голова комітету ВР Сергій Пашинський.
Комітет ВР, зокрема, просить ГПУ надати правову оцінку інформації, озвученій СБУ, а також заяві депутата Івана Вінника, який заявив про те, що Н.Савченко своїми заявами здійснила кримінальний злочин.
Під час засідання голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони зазначив також, що на базі комітету буде створена міжвідомча робоча група, яка напрацює нове законодавство про державну таємницю.
Раніше у СБУ заявили, що пубілкація Н.Савченко списку заручників є порушенням законодавства.
При цьому Н.Савченко заявила, що закон не порушувала і не визнає звинувачень щодо держзради.
Раніше Н.Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донбасу та політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах, а також списки осіб, яких хочуть отримати “ДНР/ЛНР”.
Згодом нардеп відкоригувала списки.