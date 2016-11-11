Комитет ВР порекомендовал нардепам запретить использование животных в передвижных цирках
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы порекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу законопроект об использовании животных в передвижных цирках, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВР.
"Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы рекомендует Верховной Раде Украины принять за основу проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О защите животных от жестокого обращения" (относительно использования животных в передвижных цирках) № 5283", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект разработан с целью обеспечения защиты животных от жестокого обращения, которые находятся в неволе в передвижных цирках.
Для реализации этой цели предлагается дополнить статью 25 Закона Украины "О защите животных от жестокого обращения" новой частью, которой "запрещается использование животных в передвижных цирках".
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, практика показывает, что в передвижных цирках невозможно создать условия для животных, которые будут соответствовать их биологическим, видовым и индивидуальным свойствам, поскольку гастрольный характер деятельности не дает такой возможности.
Также сообщается, что суммы штрафов предлагается повысить с 9-21 до 50-100 необлагаемых минимумов доходов граждан.