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Комитет ВР порекомендовал нардепам запретить использование животных в передвижных цирках

Комитет ВР порекомендовал нардепам запретить использование животных в передвижных цирках

Киев • УНН

 • 9784 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы порекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу законопроект об использовании животных в передвижных цирках, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВР.

"Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы рекомендует Верховной Раде Украины принять за основу проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О защите животных от жестокого обращения" (относительно использования животных в передвижных цирках) № 5283", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект разработан с целью обеспечения защиты животных от жестокого обращения, которые находятся в неволе в передвижных цирках.

Для реализации этой цели предлагается дополнить статью 25 Закона Украины "О защите животных от жестокого обращения" новой частью, которой "запрещается использование животных в передвижных цирках".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, практика показывает, что в передвижных цирках невозможно создать условия для животных, которые будут соответствовать их биологическим, видовым и индивидуальным свойствам, поскольку гастрольный характер деятельности не дает такой возможности.

Также сообщается, что суммы штрафов предлагается повысить с 9-21 до 50-100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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