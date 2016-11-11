Комітет ВР рекомендував нардепам заборонити використання тварин у пересувних цирках
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендував Верховній Раді України ухвалити за основу законопроект щодо використання тварин у пересувних цирках, передає УНН з посиланням на прес-службу Апарату ВР.
“Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону України „Про захист тварин від жорстокого поводження“ (щодо використання тварин у пересувних цирках) № 5283”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що проект розроблений з метою забезпечення захисту тварин від жорстокого поводження, які перебувають у неволі у пересувних цирках.
Для реалізації цієї мети пропонується доповнити статтю 25 Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження” новою частиною, якою “забороняється використання тварин у пересувних цирках”.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, практика показує, що у пересувних цирках неможливо створити умови для тварин, які будуть відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним властивостям, оскільки гастрольний характер діяльності не дає такої можливості.
Також повідомляється, суми штрафів пропонується підвищити з 9-21 до 50-100 неоподатковуваних мінімумів громадян.