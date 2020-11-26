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Комитет ВР просит поддержки у Совета Европы по законопроекту о публичных консультациях

Комитет ВР просит поддержки у Совета Европы по законопроекту о публичных консультациях

Киев  •  УНН

 • 8951 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства обратился в Совет Европы с предложением о предоставлении экспертной поддержки при подготовке к рассмотрению парламентом законопроекта "О публичных консультациях". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

"Учитывая традиции плодотворного сотрудничества и партнерства с международными организациями, Комитет обратился к Генерального директорату II - по вопросам демократии Генерального секретариата Совета Европы с просьбой предоставить экспертную поддержку Совета Европы в процессе подготовки к рассмотрению парламентом проекта Закона Украины "О публичных консультацих" №4254" - говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается:

- определить принципы проведения публичных консультаций;

- нормировать права и обязанности субъектов властных полномочий и заинтересованных сторон в правоотношениях, связанных с проведением публичных консультаций;

- предусмотреть функционирование единого веб-портала публичных консультаций;

- определить особенности проведения электронных консультаций, консультаций в форме публичного обсуждения и адресных консультаций и тому подобное.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект закона о публичных консультациях, что является частью выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

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