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Комітет ВР просить підтримки в Ради Європи щодо законопроекту про публічні консультації

Комітет ВР просить підтримки в Ради Європи щодо законопроекту про публічні консультації

Київ • УНН

 • 8964 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування звернувся до Ради Європи з пропозицією щодо надання експертної підтримки під час підготовки до розгляду парламентом законопроекту "Про публічні консультації". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.

“Враховуючи традиції плідної співпраці та партнерства з міжнародними організаціями, Комітет звернувся до Генерального директорату ІІ - з питань демократії Генерального секретаріату Ради Європи з проханням надати експертну підтримку Ради Європи в процесі підготовки до розгляду парламентом проекту Закону України "Про публічні консультації" №4254”, - йдеться у повідомленні.

Законопроектом пропонується:

- визначити принципи проведення публічних консультацій;

- унормувати права та обов’язки суб’єктів владних повноважень і заінтересованих сторін у правовідносинах, пов’язаних з проведенням публічних консультацій;

- передбачити функціонування єдиного веб-порталу публічних консультацій;

- визначити особливості проведення електронних консультацій, консультацій у формі публічного обговорення та адресних консультацій тощо.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив проект закону про публічні консультації, що є частиною виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Українські Національні Новини

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