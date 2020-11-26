Комітет ВР просить підтримки в Ради Європи щодо законопроекту про публічні консультації

“Враховуючи традиції плідної співпраці та партнерства з міжнародними організаціями, Комітет звернувся до Генерального директорату ІІ - з питань демократії Генерального секретаріату Ради Європи з проханням надати експертну підтримку Ради Європи в процесі підготовки до розгляду парламентом проекту Закону України "Про публічні консультації" №4254”, - йдеться у повідомленні.

Законопроектом пропонується:

- визначити принципи проведення публічних консультацій;

- унормувати права та обов’язки суб’єктів владних повноважень і заінтересованих сторін у правовідносинах, пов’язаних з проведенням публічних консультацій;

- передбачити функціонування єдиного веб-порталу публічних консультацій;

- визначити особливості проведення електронних консультацій, консультацій у формі публічного обговорення та адресних консультацій тощо.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив проект закону про публічні консультації, що є частиною виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.