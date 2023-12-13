Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар

Председатель подкомитета по кибербезопасности комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Федиенко в комментарии УНН сообщил, что комитет планирует провести заседание для изучения инцидента с хакерской атакой на сеть мобильного оператора "Киевстар", спровоцировавшей масштабный сбой.

Детали

Как сообщил Федиенко, комитет по вопросам цифровой трансформации планирует провести заседание по вопросу вокруг кибератаки на "Киевстар", но когда именно, нардеп не уточнил.

"Надо, чтобы были сделаны какие-то выводы", - сказал Федиенко, комментируя возможное заседание комитета.

По его словам, на будущее заседание комитета планируется пригласить представителей "Киевстара" и правоохранителей.

Напомним

Вчера в "Киевстаре" заявили, что из-за технического сбоя в сети возникли проблемы с доступом к мобильной связи и интернету. "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой. Сегодня мобильный оператор "Киевстар" планирует восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также начать запуск мобильной связи и интернета.

Специалисты Государственной службы специальной связи и защиты информации расследуют инцидент с хакерской атакой на сеть мобильного оператора "Киевстар".

Ответственность за вчерашнюю атаку на мобильный оператор "Киевстар" взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок.