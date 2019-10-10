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Комитет рекомендовал Раде принять закон по контролю за госвыплатами

Киев • УНН

 • 14397 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Законопроект, предусматривающий мониторинг госвыплат из государственного и местных бюджетов - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий и т.д. - рабочая группа комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовала ВР принять во втором чтении и в целом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.

Комитет рекомендовал Раде принять закон по контролю за госвыплатами

"По результатам проведенного обсуждения члены комитета приняли решение одобрить текст сравнительной таблицы к законопроекту с предложениями и поправками народных депутатов для его рассмотрения во втором чтении и рекомендовали Верховной Раде указанный законопроект принять во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.

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Законопроект №1231 "О верификации и мониторинге государственных выплат" был зарегистрирован 2 сентября и принят за основу в первом чтении 20 сентября.

Согласно проекту закона, рекомендованного комитетом к принятию Радой в целом, верификация определена как меры по проверке назначения, начисления и выплаты государственных средств, в том числе из фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Она будет реализовываться путем сравнения данных в автоматизированных информационных базах, системах, реестрах.

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