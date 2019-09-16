Бюджет-2020: всі соціальні виплати, закладені у проект документу

Зростання розмірів прожиткового мінімуму відбуватиметься з 1 липня та 1 грудня відповідного року.

Прожитковий мінімум у 2020 році становитиме на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2020 року – 2 027 гривень, з 1 липня – 2 118 гривень, з 1 грудня – 2 189 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року – 1 779 гривень, з 1 липня – 1 859 гривень, з 1 грудня – 1 921 гривню;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 2 218 гривень, з 1 липня – 2 318 гривень, з 1 грудня – 2 395 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2020 року – 2 102 гривні, з 1 липня – 2 197 гривень, з 1 грудня – 2 270 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року – 1 638 гривень, з 1 липня – 1 712 гривні, з 1 грудня – 1 769 гривень;

Враховуючи те, що прожитковий мінімум відповідно до Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні гарантії" є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються розміри основних державних соціальних гарантій, у 2020 році підвищуватимуться розміри державних допомог.

Розмір допомоги при народженні дитини становить 41 280 гривень. Виплата зазначеної допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, решта суми допомоги виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України у сумі 860 гривень.

Поряд з цим з цим відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 427 "Деякі питання реалізації пілотного проекту із соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства" надаватиметься при народженні дитини одноразова натуральна допомога "пакунок малюка" та здійснюватиметься відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня".

У 2020 році вартість одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" становитиме до 5 тис. гривень. Прогнозна кількість одержувачів зазначеної допомоги становитиме у наступному році 331 тис. осіб.

У наступному році відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" отримають 63,4 тис. осіб у розмірі 1 779 гривень.

Мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах незастрахованим особам в грудні 2020 року прогнозується у сумі 2 383,5 грн проти 2 207,1 грн у грудні 2019 року. Прогнозна кількість одержувачів зазначеної допомоги становитиме у наступному році 204,2 тис. осіб.

Розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, підвищується з 3 558 грн та 4 436 грн в залежності від віку дитини у грудні 2019 року до 3 842,0 грн та 4 790,0 грн у грудні 2020 року. Щомісяця допомога надаватиметься на 39,6 тис. дітей.

Максимальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям підвищується з 1 779 грн для дітей віком до 6 років, 2 218 грн для дітей віком від 6 до 18 років, 2 102 грн для дітей віком від 18 до 23 років, які навчаються, у грудні 2019 року до 1 921 грн для дітей віком до 6 років, 2 395 грн для дітей віком від 6 до 18 років, 2 270 грн для дітей віком від 18 до 23 років, які навчаються, у грудні 2020 року. Щомісяця зазначена допомога надаватиметься матерям на 397,3 тис. дітей.

У 2020 році продовжуватиметься надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у грудні 2020 року розмір допомоги становитиме 1 769 грн). Прогнозна кількість одержувачів зазначеної допомоги становитиме у наступному році 16,4 тис. осіб.

У 2020 році буде продовжено практику диференціації рівня забезпечення прожиткового мінімуму для різних категорій населення для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

При цьому у наступному році рівень забезпечення прожиткового мінімуму у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення збільшується для працездатних осіб з 21 відсотка до 25 відсотків, для дітей – з 85 відсотків до 100 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю залишається на рівні 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

При цьому, розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (у тому числі і максимальний) збільшуватиметься у наступному році на кожну дитину віком від 0 до 13 років на 250 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років – на 500 гривень.

У 2020 році державну соціальну допомогу щомісяця отримуватимуть 284 тис. малозабезпечених сімей.

Розміри державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю зростатимуть наступним чином:

розмір допомоги для осіб з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А разом з надбавкою на догляд за ними зростає з 3 364,6 грн у грудні 2019 року до 3 633,3 грн у грудні 2020 року. Щомісяця цю допомогу отримуватимуть 32,8 тис. осіб;

розмір допомоги для осіб з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи В разом з надбавкою на догляд за ними зростає з 2 457 грн у грудні 2019 року до 2 653.5 грн у грудні 2020 року. Щомісяця цю допомогу отримуватимуть 32,9 тис. осіб;

розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства ІІ та ІІІ групи разом з надбавкою на догляд за ними - відповідно з 1 638 грн у грудні 2019 року до 1 769 грн у грудні 2020 року. Щомісяця цю допомогу отримуватимуть 216,3 тис. одержувачів;

розмір допомоги дітям з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А у разі призначення надбавки на догляд за ними зросте з 2 925,6 грн у грудні 2019 року до 3 159,3 грн у грудні 2020 року та для інших дітей з інвалідністю з 2 036,1 грн до 2 198,8 грн;

розмір допомоги дітям з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А у разі призначення надбавки на догляд за ними зросте з 3 364,6 грн у грудні 2019 року до 3 633,3 грн у грудні 2020 року та для інших дітей з інвалідністю з 2 255,6 грн до 2 435,8 гривень.

Щомісяця допомогу на дітей з інвалідністю до 18 років отримуватимуть 162,3 тис. осіб.

Розмір допомоги на догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу у грудні 2020 року прогнозується у сумі 2 189 грн проти 2 027 грн у грудні 2019 року. Щомісяця допомога надаватиметься 58,7 тис. особам.

Видатки на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, передбачено на 2020 рік у сумі 59,5 млрд гривень.

У проекті Державного бюджету України на 2020 рік на реалізацію програм та заходів соціального захисту передбачені видатки, серед яких:

виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі - 47 628,6 млн грн;

надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, - 3 042,6 млн грн;

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - 1 980,9 млн. грн;

щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, - 1 323,7 млн грн;

довічні державні стипендії – 4,9 млн гривень.

Для здійснення заходів із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також забезпечення підготовки збірної команди України та її участі в міжнародних спортивних змаганнях – Іграх нескорених, на 2020 рік враховано 116,5 млн гривень.

У проєкті Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" передбачаються видатки для забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, у обсязі 753,6 млн грн.

У проєкті Державного бюджету України на 2020 рік на соціальний захист осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю враховані видатки у загальному обсязі 1 975,1 млн гривень.

Прогнозні показники видатків Державного бюджету України у 2020 році на пенсійне забезпечення обраховані з урахуванням індексу інфляції, прогнозного обсягу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1 638,0 грн, 1 липня – 1 712,0 грн, 1 грудня – 1 769,0 гривень.

Також при розрахунку обсягу видатків на пенсійне забезпечення були враховані видатки на завершення у 2020 році поетапної виплати перерахованих пенсій військовослужбовцям та на проведення у 2020-2022 роках відповідно до чинного законодавства індексації пенсій, запровадженої у 2019 році.

За таких умов видатки державного бюджету, що спрямовуватимуться Пенсійному фонду України на виплату пенсій, у 2020 році становитимуть 172 576,3 млн гривень.