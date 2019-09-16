Бюджет-2020: все социальные выплаты, заложенные в проект документа

Рост размеров прожиточного минимума будет происходить с 1 июля и 1 декабря соответствующего года.

Прожиточный минимум в 2020 году составит на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2020 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 - 1779 гривен, с 1 июля - 1859 гривен, с 1 декабря - 1921 гривну;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 - 2218 гривен, с 1 июля - 2318 гривен, с 1 декабря - 2395 гривен;

трудоспособных лиц: с 1 января 2020 - 2102 гривны, с 1 июля - 2197 гривен, с 1 декабря - 2270 гривен;

лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2020 - 1638 гривен, с 1 июля - 1712 грн, с 1 декабря - 1769 гривен;

Учитывая, что прожиточный минимум в соответствии с Законом Украины "О государственных социальных стандартах и государственных гарантиях" является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются размеры основных государственных социальных гарантий, в 2020 году будут повышаться размеры государственных пособий.

Размер пособия при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Выплата указанного пособия осуществляется единовременно в сумме 10 320 гривен, остальная сумма помощи будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины в сумме 860 гривен.

Наряду с этим с этим в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 30.05.2018 № 427 "Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по социальной защите семей с детьми и поддержки развития ответственного отцовства" будет предоставляться при рождении ребенка единовременная натуральная помощь "пакет малыша" и будет осуществляться возмещение услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня".

В 2020 году стоимость одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" составит до 5 тыс. гривен. Прогнозное количество получателей указанной помощи составит в следующем году 331 тыс. человек.

В следующем году возмещение услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня" получат 63,4 тыс. человек в размере 1779 гривен.

Минимальный размер пособия по беременности и родам незастрахованным лицам в декабря 2020 года прогнозируется в сумме 2 383,5 грн против 2 207,1 грн в декабре 2019 года. Прогнозная количество получателей указанной помощи составит в следующем году 204,2 тыс. Человек.

Размер пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство, повышается с 3558 грн и 4436 грн в зависимости от возраста ребенка в декабре 2019 до 3 842,0 грн и 4 790,0 грн в декабре 2020 года. Ежемесячно помощь будет предоставляться на 39,6 тыс. детей.

Максимальный размер пособия на детей одиноким матерям повышается с 1779 грн для детей до 6 лет, 2218 грн для детей от 6 до 18 лет, 2102 грн для детей от 18 до 23 лет, обучающихся в декабре 2019 в 1921 грн для детей до 6 лет, 2395 грн для детей от 6 до 18 лет, 2270 грн для детей от 18 до 23 лет, обучающихся в декабре 2020 года. Ежемесячно указанная помощь будет предоставляться матерям на 397,3 тыс. детей.

В 2020 году будет продолжаться оказания помощи на детей, больных тяжелыми перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие Орфанные заболевания, онкологические, онкогематологическими заболеваниями, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, на ребенка, получившего тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в декабря 2020 года размер пособия составит 1769 грн). Прогнозное количество получателей указанной помощи составит в следующем году 16,4 тыс. человек.

В 2020 году будет продолжена практика дифференциации уровня обеспечения прожиточного минимума для различных категорий населения для назначения государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

При этом в следующем году уровень обеспечения прожиточного минимума в процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения увеличивается для трудоспособных лиц с 21 процента до 25 процентов, для детей - с 85 процентов до 100 процентов, для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью остается на уровне 100 процентов соответствующего прожиточного минимума.

При этом размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям (в том числе и максимальный) будет увеличиваться в следующем году на каждого ребенка в возрасте от 0 до 13 лет на 250 гривен, а на каждого ребенка в возрасте от 13 до 18 лет - на 500 гривен.

В 2020 году государственную социальную помощь ежемесячно будут получать 284 тыс. малообеспеченных семей.

Размеры государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью будет расти следующим образом:

размер помощи для лиц с инвалидностью с детства I группы подгруппы А вместе с надбавкой на уход за ними растет с 3 364,6 грн в декабря 2019 года до 3 633,3 грн в декабре 2020 года. Ежемесячно эту помощь будут получать 32,8 тыс. человек;

размер помощи для лиц с инвалидностью с детства I группы подгруппы В вместе с надбавкой на уход за ними растет с 2457 грн в декабря 2019 года до 2 653.5 грн в декабре 2020 года. Ежемесячно эту помощь будут получать 32,9 тыс. человек;

размер помощи лицам с инвалидностью с детства II и III группы вместе с надбавкой на уход за ними - соответственно с 1638 грн в декабря 2019 года в 1769 грн в декабре 2020 года. Ежемесячно эту помощь будут получать 216,3 тыс. получателей;

размер помощи детям с инвалидностью в возрасте до 6 лет подгруппы А в случае назначения надбавки на уход за ними вырастет с 2 925,6 грн в декабря 2019 года до 3 159,3 грн в декабре 2020 года и для других детей с инвалидностью с 2036, 1 грн до 2 198,8 грн;

размер помощи детям с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет подгруппы А в случае назначения надбавки на уход за ними вырастет с 3 364,6 грн в декабря 2019 года до 3 633,3 грн в декабре 2020 года и для других детей с инвалидностью с 2 255,6 грн до 2 435,8 гривен.

Ежемесячно пособие на детей с инвалидностью до 18 лет будут получать 162,3 тыс. человек.

Размер пособия по уходу за лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства в декабря 2020 года прогнозируется в сумме 2189 грн против 2027 грн в декабре 2019 года. Ежемесячно помощь будет предоставляться 58,7 тыс. лицам.

Расходы на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам, не имеющим права на пенсию, лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью, временной государственной помощи детям, временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получила права на пенсионную выплату, пособия по уходу за лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, ухаживающему за лицом с инвалидностью I группы, а также за лицом, постигла 80-летнего возраста, предусмотрено на 2020 год в сумме 59,5 млрд гривен.

В проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год на реализацию программ и мероприятий социальной защиты предусмотрены расходы, среди которых:

выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме - 47 628,6 млн грн;

предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг - 3 042,6 млн грн;

социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы - 1 980,9 млн грн;

ежегодная разовая денежная помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований и социальная помощь лицам, которые имеют особые и особые трудовые заслуги перед Родиной - 1 323,7 млн грн;

пожизненные государственные стипендии - 4,9 млн гривен.

Для осуществления мероприятий по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации, обеспечение санаторно-курортным лечением пострадавших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции и лиц, осуществлявших меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также обеспечение подготовки сборной команды Украины и ее участия в международных спортивных соревнованиях - Играх непокоренных, на 2020 год учтено 116,5 млн гривен.

В проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" предусматриваются расходы для обеспечения жильем некоторых категорий лиц, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также членов их семей, в объеме 753,6 млн грн.

В проект Государственного бюджета Украины на 2020 год на социальную защиту лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью учтены расходы в общем объеме 1 975,1 млн гривен.

Прогнозные показатели расходов Государственного бюджета Украины в 2020 году на пенсионное обеспечение рассчитанные с учетом индекса инфляции, прогнозного объема единого взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование и размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января - 1 638,0 грн, 1 июля - 1 712,0 грн, 1 декабря - 1 769,0 гривен.

Также при расчете объема расходов на пенсионное обеспечение были учтены расходы на завершение в 2020 году поэтапной выплаты перечисленных пенсий военнослужащим и на проведение в 2020-2022 годах в соответствии с действующим законодательством индексации пенсий, введенной в 2019 году.

При таких условиях расходы государственного бюджета, которые будут направляться Пенсионному фонду Украины на выплату пенсий, в 2020 году составят 172 576,3 млн гривен.