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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Комітет рекомендував Раді ухвалити закон щодо контролю за держвиплатами

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Законопроект, що передбачає моніторинг держвиплат з державного та місцевих бюджетів – пенсій, допомог, пільг, субсидій, стипендій тощо - робоча група комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендувала ВР прийняти в другому читанні та в цілому, передає УНН з посиланням на пресслужбу ВР.

Комітет рекомендував Раді ухвалити закон щодо контролю за держвиплатами

"За результатами проведеного обговорення члени комітету прийняли рішення схвалити текст порівняльної таблиці до законопроекту з пропозиціями і поправками народних депутатів для його розгляду в другому читанні та рекомендували Верховній Раді зазначений законопроект прийняти у другому читанні та в цілому", - сказано у повідомленні.

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Законопроект №1231 "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" був зареєстрований 2 вересня та ухвалений за основу в першому читанні 20 вересня.

Згідно з проектом закону, рекомендованого комітетом до ухвалення Радою в цілому, верифікацію визначено як заходи з перевірки призначення, нарахування та виплати державних коштів, в тому числі з фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Вона реалізовуватиметься шляхом порівняння даних в автоматизованих інформаційних базах, системах, реєстрах.

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