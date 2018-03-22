Комитет начал рассмотрение представления генпрокурора по Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Регламентный комитет парламента начал рассмотрение представления генпрокурора о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Комитет состоит из 11-х народных депутатов, 10 из них они пришли сегодня на заседание, таким образом, кворум на комитете - есть. Нардеп Савченко также присутствует на заседании Комитета.
Стоит отметить, что обычно комитет заседает в отведенном для него помещении по ул.Банковой, 6-8, но сегодня он будет рассматривать представление на Савченко в помещении Верховной Рады Украины по ул.Грушевского, 5.
Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.
Генпрокурор Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.
Как сообщал УНН, 16 марта регламентный комитет получил представление о снятии неприкосновенности с Савченко.