Комітет почав розгляд подання Генпрокурора щодо Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Регламентний комітет парламенту почав розгляд подання Генпрокурора щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Комітет складається з 11-х народних депутатів, 10 з них вони прийшли сьогодні на засідання, таким чином, кворум на комітеті – є. Нардеп Савченко також присутня на засідані комітету.
Варто відзначити,що зазвичай комітет засідає у відведеному для нього приміщенні по вул.Банковій, 6-8, але сьогодні він буде розглядати подання на Савченко в приміщенні Верховної Ради України по вул.Грушевського, 5.
Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.
Генпрокурор Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що народний депутат Надія Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Як повідомляв УНН, 16 березня регламентний комітет отримав подання про зняття недоторканності із Савченко.