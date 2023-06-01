Комитет госдумы рф отклонил отсрочку от мобилизации для ученых и врачей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Комитет госдумы рф по обороне выступил против предоставления освобождения от мобилизации для врачей, кандидатов наук и лиц, которые не служили в армии. Об этом сообщил депутат от коммунистической партии российской федерации Михаил Матвеев в Telegram, передает УНН.
Цитата
"Выяснилось, что никакого понятия "частичной" мобилизации в законе нет и не будет, и ограничивать себя на будущее Минобороны не может, а время мобилизации означает "военный". Терминология не та", - пояснил Матвеев на прямом эфире в своих соцсетях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В белгородской области рф снова неспокойно: легион "Свободы России" и РДК заявляют, что "борьба продолжается"
Однако, по словам российского депутата, комитет госдумы по обороне отверг предложение Матвеева о предоставлении отсрочки от военной службы для тех, кто в силу своего здоровья или других обстоятельств не служил в армии.
"За десятилетие до сво (так рф называет войну против Украины ред.-) россия потеряла около 30 тысяч специалистов с научными степенями (около 10%). С началом сво из страны бежали сотни тысяч граждан, среди которых немало ученых. И если мы не сохраним тех, кто принципиально остался, кризис в науке и образовании в России будет необратимым", - считает Матвеев.
Напомним
25 октября 2022 года Михаил Матвеев внес в госдуму рф законопроект, предусматривающий предоставление ученым отсрочки от мобилизации.
Согласно указу президента рф владимира путина, частичная мобилизация началась 21 сентября 2022 года, и уже 1 ноября власти заявили о ее завершении. Однако это юридически не было оформлено. Глава минобороны рф сергей шойгу, утверждал, что на то время было мобилизовано 300 тысяч человек.