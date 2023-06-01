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Комитет госдумы рф отклонил отсрочку от мобилизации для ученых и врачей

Комитет госдумы рф отклонил отсрочку от мобилизации для ученых и врачей

Киев • УНН

 • 438388 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Комитет госдумы рф по обороне выступил против предоставления освобождения от мобилизации для врачей, кандидатов наук и лиц, которые не служили в армии. Об этом сообщил депутат от коммунистической партии российской федерации Михаил Матвеев в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Выяснилось, что никакого понятия "частичной" мобилизации в законе нет и не будет, и ограничивать себя на будущее Минобороны не может, а время мобилизации означает "военный". Терминология не та", - пояснил Матвеев на прямом эфире в своих соцсетях.

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Дополнение

Однако, по словам российского депутата, комитет госдумы по обороне отверг предложение Матвеева о предоставлении отсрочки от военной службы для тех, кто в силу своего здоровья или других обстоятельств не служил в армии.

"За десятилетие до сво (так рф называет войну против Украины ред.-) россия потеряла около 30 тысяч специалистов с научными степенями (около 10%). С началом сво из страны бежали сотни тысяч граждан, среди которых немало ученых. И если мы не сохраним тех, кто принципиально остался, кризис в науке и образовании в России будет необратимым", - считает Матвеев.

Напомним

25 октября 2022 года Михаил Матвеев внес в госдуму рф законопроект, предусматривающий предоставление ученым отсрочки от мобилизации.

Согласно указу президента рф владимира путина, частичная мобилизация началась 21 сентября 2022 года, и уже 1 ноября власти заявили о ее завершении. Однако это юридически не было оформлено. Глава минобороны рф сергей шойгу, утверждал, что на то время было мобилизовано 300 тысяч человек.

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