Комітет держдуми рф відхилив відстрочку від мобілізації для вчених та лікарів

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"З'ясувалося, що жодного поняття "часткової" мобілізації в законі немає і не буде, і обмежувати себе на майбутнє Міноборони не може, а час мобілізації означає "військовий". Термінологія не та", - пояснив Матвєєв на прямому ефірі у своїх соцмережах.



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Доповнення

Однак, за словами російського депутата, комітет держдуми рф з оборони відкинув пропозицію Матвєєва про надання відстрочки від військової служби для тих, хто через своє здоров'я або інші обставини не служив в армії.

"За десятиліття до сво (так рф називає війну проти України ред.-) росія втратила близько 30 тисяч фахівців із науковими ступенями (близько 10%). З початком сво з країни побігли сотні тисяч громадян, серед яких чимало вчених. І якщо ми не збережемо тих, хто принципово залишився, криза в науці та освіті в Росії буде незворотною", - вважає Матвєєв.

Нагадаємо

25 жовтня 2022 року Михайло Матвєєв вніс до держдуми рф законопроєкт, що передбачає надання вченим відстрочки від мобілізації.

Згідно з указом президента рф володимира путіна, часткова мобілізація почалася 21 вересня 2022 року, і вже 1 листопада влада заявила про її завершення. Однак це юридично не було оформлено. Глава міноборони рф сергій шойгу, стверджував, що на той час було мобілізовано 300 тисяч осіб.