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Комиссия объявила ценовые предложения операторов за лицензии на 4G

Комиссия объявила ценовые предложения операторов за лицензии на 4G

Киев  •  УНН

 • 10655 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Тендерная комиссия по проведению тендера на получение лицензий на пользование 4G в диапазоне 1800 МГц объявила ценовые предложения участников тендера. Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, передает УНН.

"Тендерная комиссия по проведению тендера на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии "Международная подвижная (мобильная) связь IMT" в полосах радиочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц объявила ценовые предложения участников тендера по каждому из шести лотов и определила начальные цены торгов "с голоса"", - говорится в сообщении.

На заседании комиссии были распечатаны конверты и объявлены ценовые предложения участников тендера по соответствующим лотам.

Так, участниками тендера были предложены следующие цены: по лоту №1 ООО "Лайфселл" - 795 млн грн; по лоту №2: ЧАО "Киевстар" - 1,325 млрд грн; по лоту №3: ЧАО "ВФ Украины" - 1,06 млрд грн.

Начальными ценами торгов "с голоса" определено: по лоту №4 - 271,625 млн грн; по лоту №5 - 265 млн грн; по лоту №6 - 271,625 млн грн.

Торги "с голоса" состоятся 6 марта в 16:00.

Как сообщал УНН, проведения торгов по продаже второго пакета лицензий на 4G запланировано на 6 марта.

Напомним, предыдущие торги состоялись 31 января 2018 года. Мобильные операторы "lifecell", "Киевстар" и "Vodafone Украина" получили лицензии на пользование частотами в диапазоне 2600 МГц для внедрения технологии.

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