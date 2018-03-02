Комісія оголосила цінові пропозиції операторів за ліцензії на 4G

КИЇВ. 2 березня. УНН. Тендерна комісія з проведення тендеру на отримання ліцензій на користування 4G у діапазоні 1800 МГц оголосила цінові пропозиції учасників тендеру. Про це повідомляє прес-служба Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, передає УНН.