Комісія оголосила цінові пропозиції операторів за ліцензії на 4G
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Тендерна комісія з проведення тендеру на отримання ліцензій на користування 4G у діапазоні 1800 МГц оголосила цінові пропозиції учасників тендеру. Про це повідомляє прес-служба Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, передає УНН.
“Тендерна комісія з проведення тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології „Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT“ в смугах радіочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц оголосила цінові пропозиції учасників тендеру за кожним з шести лотів та визначила початкові ціни торгів „з голосу“”, — сказано у повідомленні.
На засіданні комісії були розпечатані конверти та оголошені цінові пропозиції учасників тендеру за відповідними лотами.
Так, учасниками тендеру були запропоновані такі ціни: за лотом №1: ТОВ “Лайфселл” — 795 млн грн; за лотом №2: ПрАТ “Київстар” — 1,325 млрд грн; за лотом №3: ПрАТ “ВФ Україна” — 1,06 млрд грн.
Початковими цінами торгів “з голосу” визначено: за лотом №4 — 271,625 млн грн; за лотом №5 — 265 млн грн; за лотом №6 — 271,625 млн грн.
Торги “з голосу” відбудуться 6 березня о 16:00.
Як повідомляв УНН, проведення торгів з продажу другого пакету ліцензій на 4G заплановане на 6 березня.
Нагадаємо, попередні торги відбулися 31 січня 2018 року. Мобільні оператори “lifecell”, “Київстар” і “Vodafone Україна” здобули ліцензії на користування частотами в діапазоні 2600 МГц для впровадження технології.