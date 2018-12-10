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"Комиссару Катани" запретили въезд в Украину

Киев • УНН

 • 40859 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Итальянский актер Микеле Плачидо, известный ролью комиссара Катани в сериале "Спрут", попал в список лиц, которые создают опасность национальной безопасности Украины. Об этом говорится на сайте Министерства культуры Украины, передает УНН.

"Комиссару Катани" запретили въезд в Украину

Согласно информации, размещенной на сайте Минкульта, Плачидо Микеле был внесен в список сегодня, 10 декабря.

Как отметили в Минкульте, перечень содержит фамилии лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Его составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Напомним, Государственная пограничная служба Украины запретила въезд на территорию Украины на три года российскому актеру Дмитрию Бедерину.

Сотрудники Госпогранслужбы не пропустили в Украину российского актера Макарского, который ранее незаконно посещал Крым.

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