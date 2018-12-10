"Комиссару Катани" запретили въезд в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Итальянский актер Микеле Плачидо, известный ролью комиссара Катани в сериале "Спрут", попал в список лиц, которые создают опасность национальной безопасности Украины. Об этом говорится на сайте Министерства культуры Украины, передает УНН.
Согласно информации, размещенной на сайте Минкульта, Плачидо Микеле был внесен в список сегодня, 10 декабря.
Как отметили в Минкульте, перечень содержит фамилии лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Его составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Напомним, Государственная пограничная служба Украины запретила въезд на территорию Украины на три года российскому актеру Дмитрию Бедерину.
Сотрудники Госпогранслужбы не пропустили в Украину российского актера Макарского, который ранее незаконно посещал Крым.