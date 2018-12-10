"Комісару Катані" заборонили в'їзд в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Італійський актор Мікеле Плачідо, відомий роллю комісара Катані в серіалі "Спрут", потрапив у список осіб, які створюють небезпеку національній безпеці України. Про це йдеться на сайті Міністерства культури України, передає УНН.
Відповідно до інформації, розміщеної на сайті Мінкульту, Плачідо Мікеле був внесений у список сьогодні, 10 грудня.
Як зазначили в Мінкульті, перелік містить прізвища осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Його складає Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Нагадаємо, Державна прикордонна служба України заборонила в’їзд на територію України на три роки російському актору Дмитру Бєдєріну.
Співробітники Держприкордонслужби не пропустили в Україну російського актора Макарського, який раніше незаконно відвідував Крим.