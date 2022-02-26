Комендантский час в Киеве будет действовать с 17:00 до 8:00 - Кличко

Цитата:

“Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей от сегодня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля”, — написал Кличко.

Детали

Кличко предупредил, что все гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

Дополнение

Диверсионно-разведывательная группа противника постоянно работает и делает попытки высадки на левом берегу города Киева. Всех граждан призывают не делать попыток пересечь реку Днепр в направлении правого берега.