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Комендантська година у Києві діятиме з 17:00 до 8:00 - Кличко

Комендантська година у Києві діятиме з 17:00 до 8:00 - Кличко

Київ • УНН

 • 110279 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Києві відсьогодні, з 26 лютого, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00. Всі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами ДРГ ворога. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.

Цитата:

“Задля більш ефективної оборони столиці та безпеки її мешканців від сьогодні, 26 лютого 2022 року, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00. Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого”, — написав Кличко.

Деталі

Кличко попередив, що усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Доповнення

Диверсійно-розвідувальна група противника постійно працює та робить спроби висадки на лівому березі міста Києва. Усіх громадян закликають не робити спроб перетнути річку Дніпро в напрямку правого берега.

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