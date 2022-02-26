Комендантська година у Києві діятиме з 17:00 до 8:00 - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Києві відсьогодні, з 26 лютого, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00. Всі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами ДРГ ворога. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.
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“Задля більш ефективної оборони столиці та безпеки її мешканців від сьогодні, 26 лютого 2022 року, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00. Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого”, — написав Кличко.
Деталі
Кличко попередив, що усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.
Доповнення
Диверсійно-розвідувальна група противника постійно працює та робить спроби висадки на лівому березі міста Києва. Усіх громадян закликають не робити спроб перетнути річку Дніпро в напрямку правого берега.