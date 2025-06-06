Комбинированная атака рф на Тернополь: показали последствия
Киев • УНН
В Тернополе продолжается ликвидация последствий российской атаки ракетами и дронами. Предварительно, 10 человек пострадали, среди них 5 спасателей, повреждены объекты инфраструктуры.
В Тернополе продолжается ликвидация последствий российской комбинированной атаки ракетами и дронами по городу, сообщили в ГСЧС Украины и показали последствия, пишет УНН.
Детали
"Предварительно пострадали 10 человек, из них - 5 спасателей ГСЧС. Всем предоставляется необходимая медицинская помощь. Повреждены объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожаров привлечены 111 спасателей и 26 единицы специальной пожарно-спасательной техники.
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