Комбинированная атака рф на Тернополь: показали последствия

В Тернополе продолжается ликвидация последствий российской комбинированной атаки ракетами и дронами по городу, сообщили в ГСЧС Украины и показали последствия, пишет УНН.

Детали

"Предварительно пострадали 10 человек, из них - 5 спасателей ГСЧС. Всем предоставляется необходимая медицинская помощь. Повреждены объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожаров привлечены 111 спасателей и 26 единицы специальной пожарно-спасательной техники.

После атаки рф на Тернополь до сих пор без света почти 4 тысячи потребителей