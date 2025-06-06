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Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары
07:51 • 11104 просмотра

Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары

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Комбинированная атака рф на Тернополь: показали последствия

Киев • УНН

 • 118 просмотра

В Тернополе продолжается ликвидация последствий российской атаки ракетами и дронами. Предварительно, 10 человек пострадали, среди них 5 спасателей, повреждены объекты инфраструктуры.

Комбинированная атака рф на Тернополь: показали последствия

В Тернополе продолжается ликвидация последствий российской комбинированной атаки ракетами и дронами по городу, сообщили в ГСЧС Украины и показали последствия, пишет УНН.

Детали

"Предварительно пострадали 10 человек, из них - 5 спасателей ГСЧС. Всем предоставляется необходимая медицинская помощь. Повреждены объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожаров привлечены 111 спасателей и 26 единицы специальной пожарно-спасательной техники.

После атаки рф на Тернополь до сих пор без света почти 4 тысячи потребителей06.06.25, 11:48 • 1210 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Тернополь
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