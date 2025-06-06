После атаки рф на Тернополь до сих пор без света почти 4 тысячи потребителей
Киев • УНН
В результате ночной вражеской атаки повреждены сети электропередач. Продолжаются восстановительные работы, которые планируют завершить до конца дня.
После ночной комбинированной атаки рф на Тернополь до сих пор обесточены почти 4 тысячи потребителей, сообщил в пятницу председатель Тернопольской ОВА Вячеслав Негода в Telegram, пишет УНН.
Из-за ночной вражеской атаки повреждены сети электропередач на территории Тернопольского района. В настоящее время без электроснабжения остаются почти 4 тысячи потребителей
Работники АО "Тернопольоблэнерго", по его словам, проводят их запитку к альтернативным системам.
"Начаты ремонтно-восстановительные работы, которые планируют завершить до конца дня", - отметил он.
В Тернополе состояние атмосферного воздуха возвращается в норму, радиационный фон на приемлемом уровне06.06.25, 09:58 • 3602 просмотра