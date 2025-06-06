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После атаки рф на Тернополь до сих пор без света почти 4 тысячи потребителей

Киев • УНН

 • 606 просмотра

В результате ночной вражеской атаки повреждены сети электропередач. Продолжаются восстановительные работы, которые планируют завершить до конца дня.

После атаки рф на Тернополь до сих пор без света почти 4 тысячи потребителей

После ночной комбинированной атаки рф на Тернополь до сих пор обесточены почти 4 тысячи потребителей, сообщил в пятницу председатель Тернопольской ОВА Вячеслав Негода в Telegram, пишет УНН.

Из-за ночной вражеской атаки повреждены сети электропередач на территории Тернопольского района. В настоящее время без электроснабжения остаются почти 4 тысячи потребителей

- сообщил Негода.

Работники АО "Тернопольоблэнерго", по его словам, проводят их запитку к альтернативным системам.

"Начаты ремонтно-восстановительные работы, которые планируют завершить до конца дня", - отметил он.

В Тернополе состояние атмосферного воздуха возвращается в норму, радиационный фон на приемлемом уровне06.06.25, 09:58 • 3602 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Тернополь
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