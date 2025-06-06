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В Тернополе состояние атмосферного воздуха возвращается в норму, радиационный фон на приемлемом уровне

Киев • УНН

 • 168 просмотра

В Тернополе после атаки уровень вредных веществ в воздухе снижается. Радиационный фон в области и городе в пределах нормы, мониторинг продолжается.

В Тернополе состояние атмосферного воздуха возвращается в норму, радиационный фон на приемлемом уровне

После воздушной атаки оккупантов по Тернополю, продолжается исследование уровня вредных веществ - по состоянию на 9.00 их концентрация в атмосферном воздухе на территории вокруг города снижается.

Передает УНН со ссылкой на Вячеслава Негоду, начальника Тернопольской ОВА.

Детали

Согласно информации Государственного учреждения "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", по состоянию на 9.00 концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе снижается.

- передает начальник ОВА.

Негода добавил:

Уровень радиационного фона во всех определенных точках на территории области и г.Тернополь в пределах нормы, но мониторинг продолжается.

Напомним

В результате комбинированного удара дронами и ракетами по Тернополю пострадали 10 человек, 6 из них госпитализированы.

Захватчики ударили по жилому массиву Ченигова – в результате атаки повреждены многоквартирные и частные дома.

Ночью 6 июня армия рф атаковала Львовщину, поврежден объект в Дрогобычском районе. 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаПогода и окружающая среда
Львовская область
Украина
Тернополь
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