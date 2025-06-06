В Тернополе состояние атмосферного воздуха возвращается в норму, радиационный фон на приемлемом уровне
Киев • УНН
В Тернополе после атаки уровень вредных веществ в воздухе снижается. Радиационный фон в области и городе в пределах нормы, мониторинг продолжается.
После воздушной атаки оккупантов по Тернополю, продолжается исследование уровня вредных веществ - по состоянию на 9.00 их концентрация в атмосферном воздухе на территории вокруг города снижается.
Передает УНН со ссылкой на Вячеслава Негоду, начальника Тернопольской ОВА.
Детали
Согласно информации Государственного учреждения "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", по состоянию на 9.00 концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе снижается.
Негода добавил:
Уровень радиационного фона во всех определенных точках на территории области и г.Тернополь в пределах нормы, но мониторинг продолжается.
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