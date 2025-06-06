У Тернополі стан атмосферного повітря повертається у норму, радіаційний фон на прийнятному рівні
Київ • УНН
У Тернополі після атаки рівень шкідливих речовин в повітрі знижується. Радіаційний фон в області та місті в межах норми, моніторинг триває.
Після повітряної атаки окупантів по Тернополю, продовжується дослідження рівня шкідливих речовин - станом на 9.00 їх концентрація в атмосферному повітрі на території навколо міста знижується.
Передає УНН із посиланням на В'ячеслава Негоду, начальника Тернопільської ОВА.
Деталі
Згідно з інформацією Державної установи "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України", станом на 9.00 концентрація шкідливих речовин в атмосферному повітрі знижується.
Негода додав:
Рівень радіаційного фону у всіх визначених точках на території області та м.Тернопіль в межах норми, але моніторинг продовжується.
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