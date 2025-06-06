У Львівській області пошкоджено промисловий об'єкт через атаку рф: є проблеми з роботою ЛЕП

Внаслідок масованої атаки армії рф на Україну у ніч на 6 червня пошкоджений промисловий об'єкт у Львівській області, під Львовом фіксуються проблеми з роботою ліній електропередач. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.

Цієї ночі ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Пошкоджень зазнав промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі