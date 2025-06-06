У Львівській області пошкоджено промисловий об'єкт через атаку рф: є проблеми з роботою ЛЕП

$41.480.16
47.200.23
ukenru
Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні
5 червня, 16:58 • 46242 перегляди

Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

Ексклюзив
5 червня, 14:42 • 102075 перегляди

Тактика "перенесень": як адвокат обвинуваченого в хабарництві нардепа Кузьміних перетворює правосуддя на гру на час

Ексклюзив
5 червня, 14:25 • 74809 перегляди

росія полює за запчастинами: як москва викуповує радянські комплектуючі, аби заблокувати доступ до них Україні

Ексклюзив
5 червня, 12:51 • 77172 перегляди

Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули

Ексклюзив
5 червня, 11:49 • 79294 перегляди

"Пакунок малюка" у 2025 році: в Мінсоцполітики розповіли, чи будуть зміни у допомозі

5 червня, 11:02 • 62452 перегляди

НБУ залишив облікову ставку без змін на рівні 15,5%

Ексклюзив
5 червня, 08:39 • 90842 перегляди

Модифікація балістичних ракет рф: як Україна може впоратися з новим викликом

5 червня, 08:35 • 64036 перегляди

Мінфін готує альтернативний сценарій, якщо бойові дії продовжаться протягом 2026 року

5 червня, 06:46 • 50135 перегляди

Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля

Ексклюзив
4 червня, 17:36 • 67880 перегляди

росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.3м/с
64%
750мм
Популярнi новини

Ворог розпочав наступ на Малинівку - DeepState

5 червня, 20:32 • 25041 перегляди

В Україні оголошено масштабну тривогу через загрозу комбінованого обстрілу

5 червня, 21:55 • 22604 перегляди

Масована атака на Київ: є постраждалі, влучання у багатоповерхівку, падіння уламків в різних районах

5 червня, 22:50 • 15080 перегляди

Масована атака росії: у Луцьку пролунали вибухи, а по Чернігову вдарили балістикою

01:00 • 26875 перегляди

У Києві 16 постраждалих внаслідок нічної атаки рф

02:52 • 34126 перегляди
Публікації

Замість зниження цін - зростання прибутків виробників: три місяці без маркетингу на фармринку

5 червня, 15:55 • 59679 перегляди

Санітарний контроль та епіднагляд за європейськими стандартами чи руйнування існуючої системи: про застереження до депутатської ініціативи

4 червня, 15:03 • 145754 перегляди

Україна може посилити боротьбу з "сірою" електронікою завдяки міжнародним цифровим інструментам

4 червня, 12:57 • 154666 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив

4 червня, 06:24 • 212954 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

3 червня, 14:43 • 253456 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Зеленський Володимир Олександрович

Фрідріх Мерц

Умєров Рустем Енверович

Сі Цзіньпін

Актуальні місця

Україна

Білий дім

Туреччина

Сполучені Штати Америки

Китайська Народна Республіка

Реклама
УНН Lite

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 106934 перегляди

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

4 червня, 11:54 • 72279 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 116187 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 341107 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 182217 перегляди
Актуальне

Ґардіан

Шахед-136

Facebook

МіГ-29

Т-72

У Львівській області пошкоджено промисловий об'єкт через атаку рф: є проблеми з роботою ЛЕП

Київ • УНН

 • 1010 перегляди

Вночі 6 червня армія РФ атакувала Львівщину, пошкоджено об'єкт у Дрогобицькому районі. Також є проблеми з лініями електропередач у кількох селах біля Львова.

У Львівській області пошкоджено промисловий об'єкт через атаку рф: є проблеми з роботою ЛЕП

Внаслідок масованої  атаки армії рф на Україну у ніч на 6 червня пошкоджений промисловий об'єкт у Львівській області, під Львовом фіксуються проблеми з роботою ліній електропередач. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН

Цієї ночі ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Пошкоджень зазнав промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі

- написав Козицький. 

Крім того, у декількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередач. На місці вже працює аварійна бригада Львівобленерго, вказав голова ОВА. 

За словами Козицького, системи життєзабезпечення Львівської області функціонують у штатному режимі.

Доповнення

Чергова атака російських військ забрала життя трьох рятувальників у Києві, ще 14 травмовано у столиці та на Тернопільщині. Загалом цієї ночі внаслідок атаки рф загинуло 3 людей, ще близько 40 - поранені. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Львівська область
Україна
Львів
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9