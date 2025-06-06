У Львівській області пошкоджено промисловий об'єкт через атаку рф: є проблеми з роботою ЛЕП
Київ • УНН
Вночі 6 червня армія РФ атакувала Львівщину, пошкоджено об'єкт у Дрогобицькому районі. Також є проблеми з лініями електропередач у кількох селах біля Львова.
Внаслідок масованої атаки армії рф на Україну у ніч на 6 червня пошкоджений промисловий об'єкт у Львівській області, під Львовом фіксуються проблеми з роботою ліній електропередач. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
Цієї ночі ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Пошкоджень зазнав промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі
Крім того, у декількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередач. На місці вже працює аварійна бригада Львівобленерго, вказав голова ОВА.
За словами Козицького, системи життєзабезпечення Львівської області функціонують у штатному режимі.
Доповнення
Чергова атака російських військ забрала життя трьох рятувальників у Києві, ще 14 травмовано у столиці та на Тернопільщині. Загалом цієї ночі внаслідок атаки рф загинуло 3 людей, ще близько 40 - поранені.